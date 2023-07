Va a trovare l’amico ai domiciliari e porta droga, un 24enne arrestato a Partinico

E’ andato a trovare con diverse dosi di cocaina un amico ai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo a un 24enne a Partinico.

Durante un controllo a una persona agli arresti domiciliari militari dell’Arma hanno trovato in casa il giovane che era in possesso di circa 20 grammi di cocaina, in parte divisa in dosi e in parte dentro un involucro.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e di dimora nel Comune di Palermo.