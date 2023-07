Palermo, incidente in via Messina Marine: 2 feriti e traffico in tilt

Incidente stradale in via Messina Marine a Palermo, all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla. L'impatto è avvenuto tra due scooter, due i feriti trasportati al pronto soccorso con codice giallo. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico in attesa dei rilievi dell'Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica. Tre giorni fa, sempre in via Messina Marine, un uomo a bordo di uno scooter è stato travolto da un'auto che procedeva a forte velocità: chi era al volante non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.