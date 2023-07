Palermo, donna travolta da uno scooter in piazza Indipendenza: soccorsa dal 118

Stava attraversando la strada quando è stata travolta da uno scooter. E' successo in piazza Indipendenza a Palermo, dove è rimasta ferita una donna. Si trovava sulle strisce pedonali di fronte al bar Santoro quando è stata investita ed è finita per terra. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale: la donna non è in condizioni gravi.

In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto. Si tratta del secondo pedone investito in piazza Indipendenza nel giro di 24 ore: ieri un uomo di 47 anni è stato travolto da un'auto all'inizio nel tratto che conduce in corso Calatafimi. In questo caso le ferite si sono rivelate più gravi, al punto da rendere necessario il ricovero con prognosi riservata.