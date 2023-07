Palermo, paura sulla Palermo-Sciacca: un'auto avvolta dalle fiamme

Le altissime temperature registrate a Palemro hanno fatto andare in tilt anche le auto: diversi i casi di macchine andate in fiamme mentre erano in marcia. E' successo due giorni fa a Villagrazia di Carini, quando una famiglia è riuscita a mettersi in salvo abbandonando tempestivamente il mezzo, accade stasera lungo la bretella che dallo scorrimento veloce Palermo-Sciacca porta sulla strada di Villa Ciambra, vicino allo svincolo di Altofonte, altro territorio invaso dalle fiamme. "E' scoppiata una macchina, ma non riesco a contattare né pompieri, né ambulanze", scrive sui social chi ha assistito alla scena. I soccorsi devono ancora arrivare sul posto, per i vigili del fuoco si tratta di ore di super lavoro, con decine di interventi da un capo all'altro della provincia. Non si conoscono ancora le condizioni dei passeggeri.