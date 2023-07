Palermo e l'inferno di Capo Gallo, il dramma dei residenti: "Non è rimasto più nulla"

Fuoco e fiamme a Capo Gallo sono durate per tutta la notte, ancora l’incendio non è stato spento. Case ed abitazioni sono state evacuate ieri sera intorno alle ore 20, ma ben poco resta ormai da fare, la riserva naturale è completamente bruciata.

«Tutte le case sono state evacuate ieri sera dai carabinieri, attualmente dunque siamo sfollati a casa di amici e parenti – racconta Alessandro Cilano, titolare dell’Ombelico del Mondo – L’incendio è proprio ai bordi delle case, siamo stati chiaramente messi in sicurezza e ancora dobbiamo andare a dormire. Il locale per fortuna non ha subito danni anche se ieri sera abbiamo tenuto chiuso, come quasi tutti i locali di Mondello. È stata bruciata tutta la parte alta di via Tolomea e sotto la montagna, infatti, siamo stati tutti evacuati. Adesso se ne stanno occupando i vigili del Fuoco e la protezione civile, sono tutti impegnati qui perché ancora c’è fuoco e molte fiamme. Non c’è alcun miglioramento».

«Ha preso a fuoco tutta la montagna, i mezzi di soccorso non sono stati tempestivi perché l’incendio è iniziato verso le 18:30 e loro sono arrivati dopo qualche ora – ha riferito Michele Scarfeo, proprietario del locale Costa Ponente – Le fiamme purtroppo si sono sviluppate proprio sulla strada in cui si trova il locale e, infatti, stavano entrando dentro, ma per fortuna i miei ragazzi sono riusciti ad arginare il fuoco con l’aiuto degli estintori e l’hanno spento da soli. Non abbiamo avuto grossi danni strutturali, ma siamo pieni di cenere, il prato è diventato giallo, quindi, il circolo dovrà restare chiuso per qualche giorno. Ci siamo spaventati molto, è stato abbastanza brutto, soprattutto quando hanno sgomberato i residenti. Qui la montagna è completamente bruciata fino a Motomar, ormai non c’è più nulla».