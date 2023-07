Il fuoco attorno a Palermo, fa paura l'incendio nella zona Inserra - VIDEO

Sono moltissime le zone in preda alle fiamme nella cintura della periferia di Palermo. Un incendio è scoppiato anche nella montagna della zona Inserra, che sovrasta la circonvallazione di Palermo. Il rogo è attorno alla via Monte Bianco, una strada che si inerpica fra lungo la collina. Ci sono molte villette in quella zona e anche qui, come a mondello, le famiglie hanno dovuto lasciare le abitazioni.