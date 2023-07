Fiamme a ridosso dell’autostrada, chiusa l’A19 tra Villabate e Palermo

L’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa tra Villabate e Palermo, in direzione del capoluogo, per la presenza di un incendio.

Sul posto Vigili del Fuoco e personale di Anas per la viabilità, deviata allo svincolo di Villabate, lunghe code e disagi. Sulla strada che costeggia l'autostrada, direzione centro commerciale Forum, nei pressi della chiesa sconsacrata di San Ciro, le fiamme da qualche ora lambiscono un distributore di benzina Ip.

Nel Messinese, a causa di incendi, sono state chiuse la strada statale 113dir, dal km 15,500 al km 20, in località Acqualadroni, e la strada statale 185 «Di Sella Mandrazzi» dal km 64,600 al km 64,800, a Taormina.