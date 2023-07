A Terrasini gli incendi interrompono anche una veglia funebre

Dramma nel dramma a Terrasini, altra zona del Palermitano che gli incendi non hanno risparmiato. Le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di una villetta in cui era in corso una veglia funebre. Al dolore si è così unita l'emergenza: i parenti di una donna deceduta poche ore prima in contrada Gazzara sono stati costretti a lasciare l'abitazione e i vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza anche la salma. I roghi hanno divorato le montagne intorno ai territori di Terrasini e della vicina Cinisi, dove sono stati trovati i corpi carbonizzati di due anziani.

"Le fiamme hanno interessato l'area tra i due paesi, sia nella parte alta della montagna che in zone più basse antropizzate - spiegano i vigili del fuoco -. In meno di 24 ore sono stati più di ottanta gli interventi effettuati in tutto il territorio della provincia"