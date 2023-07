Palermo, tornano i lavori sul ponte Corleone: cantieri fino ad ottobre

Tornano da oggi i lavori sul Ponte Corleone, a Palermo. Un'ordinanza, la numero 1041 dello scorso 21 luglio, dell'ufficio mobilità del Comune comunica interventi sulla carreggiata centrale, lato monte, in direzione Catania nel lato destro, rispetto al senso unico di marcia.

Non ci dovrebbero essere disagi, ma certamente dei rallentamenti ci saranno, vista la mole di traffico (che in agosto, comunque, dovrebbe essere minore) presente in viale Regione Siciliana. Interventi che dureranno, secondo ordinanza, fino al 6 ottobre.

Perchè non dovrebbe cambiare nulla per gli automobilisti? Si tratta, tecnicamente, di lavori in un'area già interdetta al traffico, larga poco più di due metri, dunque sulla carta nessun problema, ma tra l'installazione dei jesey e segnaletica varia, qualche intoppo a livello di circolazione, potrebbe esserci.

Interventi firmati Anas, che ormai da tempo ha, diciamo così, preso in mano la situazione, insieme al commissario straordinario dell'opera, Maurizio Castiglioni. Anas che, si legge nell'ordinanza, vigilerà affinché le attività di cantierizzazione, a cura dell’impresa appaltatrice, siano eseguite secondo la migliore regola d’arte ed in osservanza del Codice della Strada, in ordine alla sicurezza della circolazione, ma non ci saranno suoi mezzi. Lavori che, sempre secondo ordinanza, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne.

Il Ponte Corleone costituisce l’attraversamento della circonvallazione sul fiume Oreto. L’opera presenta una struttura ad arco in cemento armato a via superiore, che manifesta importanti fenomeni di degrado. Sono quindi necessari interventi di manutenzione conservativa e di miglioramento/adeguamento sismico