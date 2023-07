Palermo, investe un uomo sullo scooter e scappa: caccia all'auto pirata

Grave incidente stradale stanotte in via Messina Marine a Palermo. Un automobilista ha travolto un uomo di 36 anni alla guida di uno scooter, ma non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 204 e si è rivelato molto violento.

A lanciare l'allarme alcuni passanti: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 36enne al Policlinico. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dall'Infortunistica della polizia municipale che ha avviato le indagini per rintracciare l'auto pirata. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere immortalato il mezzo.