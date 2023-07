Le Frecce tricolori a Palermo: il volo spettacolare sulla città

“In volo verso il futuro” è il tema del centenario dell’Aeronautica Militare ed è proprio con questo spirito che stamattina le Frecce Tricolori hanno squarciato il cielo di Palermo, tingendolo di verde, bianco e rosso.

Gli aerei della pattuglia acrobatica hanno raggiunto Palermo intorno alle 10.30 con un doppio sorvolo nel cuore della città. Uno sull’asse verticale via Libertà – Quattro Canti, ed un altro sull’altro asse, quello orizzontale che va da Porta Nuova al Foro Italico. Un suggestivo appuntamento per i palermitani e i turisti che in questi giorni d’estate affollano la città, in particolare il centro storico e il percorso arabo-normanno.

Le Frecce Tricolori sono partite dall’aeroporto di Comiso dirette a Pantelleria, in cui lo spettacolo è previsto tra le 14 e le 16. A capo della formazione della pattuglia acrobatica nazionale c’è un siciliano: il 37enne Pierluigi Raspa, maggiore dell’Aeronautica, di Roccalumera.

Lo spettacolo rientra nelle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica e non è il primo appuntamento con il capoluogo siciliano, infatti, fino al 30 luglio sarò ospitata dalla Galleria d’Arte Moderna la mostra itinerante sulla storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni, attraverso un dedicato percorso iconografico. Lo scopo è quello di avvicinare l’Aeronautica Militare, con la sua storia e i suoi valori, al territorio e al cittadino.