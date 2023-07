L'auto va a fuoco a Villagrazia di Carini, paura per una famiglia

"Eravamo dentro la nostra macchina andata in fiamme, ma grazie a Dio siamo usciti illesi da questa situazione terribile". Mentre racconta la disavventura vissuta insieme alla moglie e ai figli, Michele Tumminello è ancora sconvolto. La loro macchina è andata a fuoco mentre era in marcia, a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. "Stavamo camminando quando abbiamo cominciato a sentire una strana puzza di bruciato. Improvvisamente dal vano motore sono divampate le fiamme.

Nel giro di due minuti la mia auto, una Citroen C3, è stata completamente avvolta dal fuoco". Tumminello e i suoi familiari, nonostante l'immensa paura sono riusciti ad aprire gli sportelli e ad allontanarsi, mettendosi in salvo. "Come ci hanno confermato i vigili del fuoco - continua Tumminello - si è trattato di un corto circuito e da lì a pochi istanti sarebbero scattate automaticamente le sicure. Stavamo per rimanere intrappolati". Un icubo temrinato con l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme: l'auto è andata completamente distrutta. "L'importante è che ce l'abbiamo fatta - conclude Tumminello - siamo tornati sani e salvi a casa e stiamo tutti bene".