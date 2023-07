Incendi nella notte nel Palermitano, i roghi lambiscono le case a San Giuseppe Jato

Anche la scorsa notte sono divampati incendi in diverse zone del Palermitano arrivando in alcuni frangenti a minacciare case. E’ stata la zona del Partinicese quella duramente colpita dai roghi, diversi sono divampati tra le aree rurali e alcune strade. Soprattutto nella zona di San Giuseppe Jato la situazione è stata difficile, con i vigili del fuoco impegnati su più fronti.

Un intervento è stato effettuato sulla statale 624, vale a dire la Palermo Sciacca. Alcune sterpaglie sono andate a fuoco a bordo strada. E poi numerosi incendi hanno interessando diversi punti delle aree boscate di San Giuseppe Jato, in alcuni casi minacciando le case circostanti.

Altro incendio anche su Partinico, lungo la statale 113 e nella zona di Piano di Fico. In tutti i casi il lavoro dei vigili del fuoco ha evitato che il fronte delle fiamme potesse creare danni a cose o persone.