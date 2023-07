Bagheria, un pirata della strada travolge e uccide un pensionato in Vespa

A Bagheria un contadino di 71 anni, Emanuele Russo, è stato travolto da un pirata della strada mentre viaggiava a bordo di una Vespa 50, nella strada vicinale Lorenzo sp 27. Emanuele Russo era di ritorno dal suo podere, quando poco prima di arrivare sotto il ponte che immette in via del Fonditore, che collega Bagheria con Ficarazzi, è stato investito da un’auto. Il conducente della vettura è fuggito senza prestare soccorso all’anziano. A dare l’allarme poco dopo è stato un altro automobilista. Sul posto sono interventi gli uomini della Polizia locale diretti da Maurizio Parisi, i carabinieri e i sanitari del 118, che dopo avere tentato di rianimare l’uomo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli uomini della polizia locale di Bagheria puntano a identificare il conducente dell’auto responsabile dell’incidente.