Travolta da una moto alla stazione del bus, 67enne muore ad Altavilla Milicia

Una donna di 67 anni, Giuseppa Scaletta, è morta ieri sera ad Altavilla Milicia (Pa) mentre stava attraversando la via Loreto nella zona dove arrivano i pullman. E’ stata investita da un giovane di 23 anni a bordo di una Kawasaki Z.

Il giovane si è fermato e ha dato i primi soccorsi. Sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale

La donna è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo dove è morta poco dopo. Sono in corso le indagini e il motociclista è indagato per omicidio stradale.