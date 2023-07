"Fa caldo non fate camminare il cavallo", animalista aggredita da un vetturino a Palermo

Ha interrotto una trattativa tra un vetturino e alcuni turisti e ha iniziato a riprendere la carrozza trainata dal cavallo. Una volontaria di un associazione animalista è stata aggredita a Palermo dal proprietario della carrozza con cavallo.

L’uomo è sceso dalla carrozza e si è diretto verso l’auto della volontaria che ha preso a calci tentando di aprire il finestrino. Poi ha sputato.

«Avevo appena interrotto la trattativa per una corsa mentre c’erano oltre 38 gradi di temperatura - racconta la volontaria - Sono andata dai turisti e ho detto in inglese che è vietato con questo caldo fare il giro in carrozza. Il vetturino poco dopo appena mi ha riconosciuto ha tentato di aggredirmi. Ho chiamato la polizia municipale e denunciato tutto».

Poco prima l’associazione animalista Ada aveva chiamato i vigili urbani dopo aver filmato una carrozza trainata da un cavallo con 5 persone a bordo partita da piazza San Domenico. “Ci sono 38 gradi - dice Ada - e vi è allerta meteo rosso grado 3. La carrozza viola l’ordinanza sindacale».