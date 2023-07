Auto contro il muro di un palazzo: palermitano di 31 anni muore a Lecco

Un giovane palermitano ha perso la vita in un incidente stradale a Lecco. Si tratta di Nino Ingallina, 31 anni, era rimasto ferito insieme ad altri tre ragazzi. Il 31enne che da alcuni anni abitava a Calolziocorte, aveva riportato le ferite più gravi: è deceduto alcune ore dopo il trasporto in ospedale.

Lo schianto intorno alle 2.30 in via Roma a Vercurago. In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, l'auto su cui viaggiava, una Skoda blu, è uscita fuori strada finendo contro il muro di un palazzo. Alla guida del mezzo c'era un amico di Ingallina, un 27enne. Quest'ultimo, insieme agli altri due passeggeri della macchina, sono tuttora ricoverati negli ospedali di Lecco e di Bergamo.