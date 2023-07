Rissa tra detenuti, tensione nel carcere di Termini Imerese

Momenti di tensione nel carcere Burrafato di Termini Imerese. Una rissa è scoppiata tra detenuti stranieri e italiani, sedata dagli agenti della polizia penitenziaria. Nel carcere sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti di polizia ma non è stato necessario un loro intervento, precisa in una nota la Uilpa.

«È la prova che la situazione all’interno delle carceri siciliane è esplosiva come abbiamo sottolineato al sottosegretario Andrea Delmastro che è venuto oggi a visitare le carceri di Favignana e Trapani - dice Gioacchino Veneziano segretario regionale della Uilpa - abbiamo chiesto vista la situazione di proclamare lo stato di emergenza per i penitenziari regionali. La situazione è calda non solo nella regione per le temperature torride, ma anche dentro i penitenziari».