Palermo, getta per strada e regala banconote da 50 euro di fronte al teatro Massimo

Dato che di pioggia, di quella vera, non se ne parla proprio, qualcuno ha pensato ieri di far cadere dal cielo di Palermo delle banconote. Vere. Da cinquanta euro. Regalate in centro, buttate per strada senza nessuna logica. O, come diceva Amleto, dietro questa follia c'è invece molta logica.

La persona in questione ha aperto il suo portafoglio ed ha iniziato a tirare banconote da 50 euro per terra. Il tutto sotto lo sguardo di alcuni turisti intenti a farsi qualche foto o selfie davanti allo storico teatro. Stupore al massimo livello. Non tutti però son rimasti fermi, visto che qualche palermitano si è lanciato sul denaro ed è pure riuscito a prenderselo.

E le banconote erano vere. L'uomo avrebbe gettato a terra circa 2000 euro, dileguandosi poi col proprio monopattino. Mistero sul perchè: non si conosce l'identità di questa persona, qualcuno pensa che sia una trovata pubblicitaria, oppure un video per i social. Chi lo sa.