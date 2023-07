Palermo, ancora lavori nella zona del sottopasso di via Crispi: da lunedì cambia la viabilità

Ancora disagi in vista nella zona del sottopasso di via Crispi, a Palermo. L'apertura completa, dopo i lavori di rifacimento della struttura (danneggiata da anni) durati mesi, era avvenuta il 3 luglio scorso, e sembrava che per un pò ci potesse essere una tregua nella zona, visto quanto era costata, in termini di traffico, quella chiusura. E invece no.

L'ordinanza numero 997 del 17 luglio dell'ufficio mobilità del Comune parla chiaro. Partirà, a breve, probabilmente da lunedì, una nuova fase del progetto che prevede un primo ciclo di verifiche a caditoie e rete fognaria per controllare eventuali infiltrazioni d'acqua che nel tempo potrebbero vanificare i lavori appena conclusa.

Le chiusure, come sempre avvengono, saranno in due fasi. La prima interesserà il tratto compreso tra via Leonardo Cacioppo e via Filippo Patti. Successivamente, sarà la volta della chiusura del tratto successivo, quello compreso tra via Patti e via Sammuzzo. Le stesse verifiche verranno poi replicate anche nella bretella lato valle. Tutti i lavori dovrebbero concludersi entro settembre.

Le carreggiate centrali non dovrebbero essere toccate, da questa nuova ordinanza, ma il condizionale è d'obbligo, visto che è capitato, in passato, che i tecnici, strada facendo, si accorgessero della necessità di interventi anche altrove.