Palermo, scomparsa la targa in memoria di Giovanni Falcone in piazza Magione

È scomparsa la targa apposta dal Comune di Palermo in memoria del giudice Giovanni Falcone in piazza Magione, dove il magistrato da bambino giocava con l’amico Paolo Borsellino. A segnalarlo all’ANSA è la cooperativa Palma nana che opera proprio nella zona.

Nella targa c’era scritto: «A ricordo di Giovanni Falcone, che in questo luogo nacque il 20 maggio 1939. Con gratitudine e ammirazione La Città di Palermo».

«Se la targa fosse stata sottratta, come sembra, ci adopereremo immediatamente per la sostituzione. Sono gesti che condanniamo, non ci intimoriscono e anzi rafforzano l’azione della nostra amministrazione improntata alla legalità». Così all’ANSA il vice sindaco di Palermo, Carolina Varchi.