Palermo, investe uno scooter e fugge ma un testimone annota la targa e viene denunciata

Si è scontrata alla guida dell’auto con un ragazzo di 21 anni a bordo di uno scooter, ma anziché soccorrerlo è fuggita via. È stata denunciata per omissione di soccorso una palermitana di 26 anni rintracciata grazie a un testimone che, dopo averla inseguita, è riuscito ad annotare la targa del mezzo.

Il ragazzo di 21 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto ieri all’altezza dell’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Giuseppe Alessi. Dopo una prima tappa al Trauma center di Villa Sofia, il giovane è stato trasferito in Neurorianimazione. La prognosi resta riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.