Il vescovo Lorefice: Borsellino e Puglisi sono stati battezzati nella stessa chiesa

Paolo Borsellino e padre Pino Puglisi uniti dallo stesso fonte battesimale. È quello della chiesa Santa Maria della Pietà a Palermo. Entrambi sono stati battezzati nella stessa parrocchia della Kalsa, prima intitolata a San Nicola. Lo ha ricordato l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice celebrando la messa per le vittime della strage di via D’Amelio, ricorando che «entrambi sono martiri per la fede». Pino Antonio Puglisi fu battezzato il 21 ottobre 1937, e Paolo Borsellino il 24 febbraio del 1948.

Padre Giuseppe Di Giovanni, l’attuale parroco, ricorda che “la casa di Borsellino, in via Vetriera, è a poche centinaia di metri dalla chiesa. Nel passato, molte famiglie del quartiere di Romagnolo facevano riferimento alla parrocchia della Kalsa. Tra queste anche quella di padre Puglisi». Tra i concelebranti oggi c’era anche don Cesare Rattoballi che fu il confessore di Paolo Borsellino.