Un uomo di 69 anni è stato trovato in casa morto dai vigili del fuoco di Palermo in via Cerami. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso.

Il pensionato viveva da solo ed era deceduto da alcuni giorni. A lanciare l’allarme i sanitari del 118. Le squadre di soccorso sono intervenute nell’abitazione che si trova nella zona di via Perpignano e hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione.