Nessuna traccia di arsenico, torna potabile l'acqua a Termini Imerese

Rientrato allarme a Termini Imerese, nel Palermitano, dopo che ieri era stata diffusa la notizia che tracce di arsenico erano state trovate nelle acque della sorgente Brocato che rifornisce la rete idrica cittadina. "Acqua nella norma", scrive su Facebook la sindaca Maria Terranova -. Sono stata appena informata, per le vie brevi, dalla Responsabile dell’Unità di tossicologia e biochimica che il risultato delle analisi dei campionamenti effettuati, ieri pomeriggio, sulle nostre acque in uscita dal serbatoio Brocato, da Asp confermano il risultato delle analisi effettuate da Amap. I valori della nostra acqua sono assolutamente nella norma! Non appena saranno trasmessi ufficialmente i verbali di prova si procederà alla revoca dell’ordinanza". La notizia ieri aveva gettato nel panico l’intera cittadinanza, già provata dal caldo torrido di questi giorni. I supermercati della città e della zona sono stati presi d’assalto per fare incetta di acqua minerale.