Palermo, autocompattatore si ribalta in viale Regione: tre feriti e strada chiusa

Incidente oggi pomeriggio a Palermo, in viale Regione Siciliana Nord-Ovest, all’altezza di vicolo Gerbino. Un autocompattatore della Rap, l’azienda che si occupa dei rifiuti in città, si è ribaltato e tre operatori sono rimasti feriti. Ancora da verificare le cause, ma sembra che il mezzo non si sia scontrato con nessun altro veicolo.

L’autocompattatore è finito coricato su un fianco, il sinistro. Sul posto la polizia municipale e le ambulanze del 118 che hanno trasferito i tre uomini in ospedale dove sono state riscontrate lievi ferite per due di loro, ai quali infatti è stato assegnato un codice verde. Codice giallo per il terzo operaio. Nell’incidente, il mezzo ha perso dei liquidi che hanno invaso la carreggiata ed è toccato agli uomini della ditta Interventa ripulire e mettere in sicurezza la strada, che è stata chiusa al traffico. È stato necessario anche l’ausilio di una gru per risollevare l’autocompattatore.