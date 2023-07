Balestrate, l’affitto del pedalò gli sembra troppo caro: testata al gestore del lido

Il gestore di un lido di Balestrate (Pa) è stato colpito con una testata da un bagnante che ha contestato la tariffa per l’affitto dei pedalò. E’ successo nel lido Lagoa, nel lungomare ovest Felice D’Anna. Ad essere denunciato per lesioni un uomo di Montelepre di 42 anni.

Il gestore è finito in ospedale a Partinico con lesioni al naso. Tra i due era sorto un battibecco a quanto pare per l’affitto di un pedalò, che sarebbe stato tenuto ben oltre l’orario e quindi il gestore avrebbe chiesto la tariffa per due ore. Ne è nata una discussione culminata con la testata al volto. La vittima, 62 anni, ha avuto una prognosi di 5 giorni. Sono intervenuti i carabinieri.