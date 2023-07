La morte di Diego Di Giovanni, il ricordo dei figli: «Sarai sempre il nostro supereroe»

"Piccole onde oscillano la tua barca, le canne sono ben salde a prua e tu seduto sulla tua sedia pieghevole, chiudi gli occhi, ascolti il silenzio e a pieni polmoni respiri il profumo del mare, tutto va bene, tutto è esattamente al suo posto". Diego Di Giovanni se n'è andato da poche ore, a 73 anni, a Palermo, dopo aver lottato con un male incurabile per mesi, e in tantissimi, su Facebook e non solo, hanno resto omaggio a questa straordinaria persona, così allegra, eclettica, unica. Conosciutissimo per le sue pizzerie, da quella originale in piazza Ziino dal 1961 a "Diego", la gente lo ricorda anche per il "mago Odino", come prestigiatore, come artista e tanto altro.

I figli, Bartolo, Carmen ed Elisa, hanno voluto ricordare quel papà "così fuori dal coro", con queste parole: "È così che ti immaginiamo adesso, tu essere speciale, che in modi straordinari sei riuscito ad entrare nella vita di chiunque ti incontrasse, tu che con il tuo essere così appassionato trasportavi tutti in mondi stupefacenti, tu che da sempre ci hai insegnato quanto sia bella la vita e quanto sia ancora più bella quando la riempi di colori, tu che nonostante dentro portavi fardelli enormi non hai mai perso il sorriso e la voglia di donare quel sorriso al prossimo. Quel sorriso che chiunque lo abbia incontrato, non dimenticherà mai. - scrivono -. Dalle pizze agli spettacoli di magia, da i suoi pennelli e il suo legno al suo tanto amato mare, una persona poliedrica ed estremamente curiosa del mondo che la circondava, per la quale non basterebbe un libro per raccontarvi tutta la sua immensa vita, una vita sicuramente strapiena di amore. Questo uomo fuori dal comune, per noi era semplicemente papà. Per sempre il nostro più grande supereroe". I funerali si svolgeranno domani, lunedì 17 luglio, alle 10, nella chiesa di Sant'Ernesto.