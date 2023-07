Capaci, ventunenne si risveglia dal coma dopo un incidente

In mezzo a tante lacrime e tragedie, finalmente una storia a lieto fine arriva da Capaci. Un ragazzo di 21 anni, vittima lo scorso 29 giugno di un terribile incidente stradale, si è risvegliato dal coma, 15 giorni dopo lo schianto. Il miracolo è avvenuto nella rianimazione di Vill Sofia, dove il 21enne era stato ricoverato dopo il sinistro.

Il ragazzo, racconta chi gli è sempre stato vicino, ha dimostrato una straordinaria fibra e forza di volontà, e quando si è svegliato ha chiesto subito dei genitori, chiedendo anche di ascoltare la loro voce.

Il ventunenne era rimasto vittima di un incidente giovedì 29 giugno, sulla strada statale 113 Carini, durante un giro in moto con alcuni amici: un frontale che aveva visto coinvolti 2 giovani in moto e una macchina. L'impatto era stato violentissimo e il ragazzo era apparso subito in condizioni molto gravi. Domenico era stato soccorso e trasportato all'ospedale Villa Sofia, dove subito dopo era entrato in coma. Lì è rimasto per tutto questo tempo, fino al risveglio.