Ristoratore, mago e artista: Palermo piange Diego Di Giovanni, morto a 73 anni

Se n'è andato a 73 anni, Diego Di Giovanni, un nome che per chi ama la pizza, e non solo, a Palermo, è impossibile non conoscere. Un mago, nel vero senso della parola, perchè mago lo era stato per davvero, col soprannome di "Odino", una divinità, la personificazione del sacro o "totalmente altro". Un prestigiatore che aveva portato il suo spettacolo in giro per l'Italia, oltre che allietare i clienti.

Un uomo eclettico, un artista, ma soprattutto una persona buona, generosa, che faceva ridere gli altri. Diego Di Giovanni, in quella pizzeria aperta nel 1961 in piazza Ottavio Ziino, non era "solo" quello che faceva mangiare le persone, ma che le metteva a proprio agio, le faceva uscire più leggere, col sorriso. I bambini che adesso hanno 30, 40, 50 anni, se lo ricordano così, come "mago Odino" o come qualcun che ti strappa una risata e che ti faceva dimenticare pene e guai per un pò.

Diego Di Giovanni se n'è andato nella notte, alla clinica Maddalena, morto dopo lunghi mesi a combattere contro un tumore alla vescica. Accanto a lui ci sono sempre stati i figli Bartolo, Carmen ed Elisa. Se lo ricordano come un papà fuori dal coro, uno che ha insegnato a tutti loro il lavoro, certo, ma anche il bello. Diego era anche un pittore, lavorava il legno e amava alla follia il mare, spesso soggetto delle sue opere.

Uno dei sette fratelli di Diego, Ottavio, è anche lui imprenditore nella ristorazione, conosciuto con "La Carmen", in via Torricelli, a Palermo. Diego ha aperto un altro ristorante, "Da Diego", in via Albanese, che ora è gestito dai suoi ragazzi, che dopo il peggioramento delle condizioni di salute di Di Giovanni non volevano chiudere, per portare avanti il suo nome.

"Ed eccolo li, splendente come il sole, che Diego compie il suo ultimo spettacolo. Si chiude il sipario su una delle più spettacolari storie che chiunque possa immaginare - scrive il figlio Bartolo, che porta il nome del nonno, su Facebook -. Un uomo, un padre e un marito unico nel suo genere, adorabilmente diverso ma colmo di un amore verso tutti quelli che lo circondavano immenso, di una purezza che forse solo un bambino potrebbe esserne capace. Ci ha lasciati questa mattina il mio papà, il mio Spettacolare papà".

"Chiunque ti parli di mio padre, ricorda la sua risata e la sua allegria - dice la figlia Elisa -. Una persona super solare anche nei momenti critici. Un uomo che ha amato tanto, amava tanto le persone e le aiutava. Ha aiutato tanti clienti, ad esempio, a studiare, a diventare medici o altro. Una persona fuori dal comune e dal coro, unica". I funerali saranno lunedì 17 alle ore 9.30 presso la chiesa Sant’Ernesto di Palermo.