Investito da un camion mentre attraversa la strada, muore un uomo di 82 anni a Cinisi

Un uomo di 82 anni, Francesco Saputo, è morto questa mattina a Cinisi, in provincia di Palermo, schiacciato da un camion in corso Umberto. L'anziano è stato travolto dal mezzo pesante mentre era intento ad attraversare la strada. Sono scattati subito i soccorsi allertati dai tanti passanti che hanno assistito alla scena. Ma l'uomo era ormai rimasto incastrato sotto il camion e non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Cinisi, i carabinieri e i vigili del fuoco per disincastrare il corpo dal camion. Sarò necessario adesso ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autotrasportatore, al momento ancora sotto choc, è stato ascoltato dai vigili.