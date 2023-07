Incidente a Palermo, scontro tra due auto e una si ribalta: un ferito, danneggiate vetture parcheggiate

Un incidente si è verificato, ieri sera, in via Imperatore Federico, all'altezza del ristorante Sakura. Due auto, una Polo bianca e una Ford dello stesso colore si sono scontrate frontalmente. La prima auto, a causa dell'impatto, si è ribaltata, finendo la sua corsa su alcune vetture in sosta che sono rimaste a loro volta danneggiate.

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e gli agenti dell'infortunistica stradale. L'autista della Polo che si è ribaltata è rimasto ferito. Soccorso dai sanitari che gli hanno prestato le prime cure è poi stato trasportato all'ospedale Villa Sofia. Illesi gli occupanti della Ford.

Gli agenti dell'infortunistica stradale hanno lavorato per diverse ore per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.