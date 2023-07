Volo Transavia Parigi-Palermo cancellato mentre i passeggeri si stavano imbarcando, scoppia il caos

Disagi per i passeggeri che dall’aeroporto Parigi Orly dovevano arrivare a Palermo. Il volo Transavia delle 9.40 è stato cancellato mentre si trovavano in fila al gate per imbarcarsi con le valigie già caricate in stiva. «Ci hanno detto che c’era un piccolo ritardo - racconta un passeggero - poi i tempi di attesa si sono dilatati, infine è arrivata la notizia che l’aeromobile era guasto e non poteva decollare. Per noi con anziani e bambini al seguito un enorme disagio. Solo dopo una lunga trattativa ci hanno garantito la notte in albergo. Ancora non sappiamo se saranno garantiti i pasti. In aeroporto siamo stati trattati malissimo. Nessuna assistenza».

Momenti di tensione al ritiro bagagli. «Ci sono state famiglie - aggiunge il passeggero - che hanno chiamato la polizia perché i bagagli non arrivavano nei nastri. Il nostro volo è stato riprotetto domani, ma qualcuno ha dovuto spostare la partenza anche di 48 ore. Questo volo non è stato molto fortunato. Dovevamo rientrare attorno alle 15 e invece ci hanno costretto a una levataccia per essere alle 7 in aeroporto per partire alle 9.40». È stata una giornata difficile per la compagnia Transavia, diversi i voli cancellati.