Ritrovato il 55enne americano scomparso a Bronte, era andato a Palermo senza avvisare

Aveva deciso di andare a Palermo senza avvisare nessuno. È stato così ritrovato nel capoluogo il turista 55enne americano James Thomas Mattina, che risultava disperso dal 7 luglio scorso a Bronte. Fondamentali nelle indagini sono risultati i movimenti delle sue carte di credito, usate per compiere alcuni acquisti.

Il turista si era allontanato dallo chalet in cui alloggiava, a Serra La Nave, lasciando gli abiti in camera e senza dire nulla ai titolari della struttura che si erano insospettiti. L'ultima volta era stato visto in paese alle 21.35 del 7 luglio. Ieri pomeriggio era scattato l'allarme: il comando provinciale dei carabinieri e i vigili del fuoco avevano inviato una nota di ricerca, invitando chi avesse informazioni utili a comunicarle alla Compagnia di Paternò. Le indagini sono state coordinate dalla Prefettura e si era attivato un piano di ricerca.

In campo, alla ricerca del 55enne americano anche la guardia di finanza, il corpo forestale, i volontari della Protezione Civile e la polizia locale, e per tutto il giorno un elicottero aveva sorvolato la zona di Bronte. Gli inquirenti, però, hanno monitorato le sue carte di credito, l'uomo risultava a Palermo e aveva effettuato alcuni acquisti. Immediatamente sono stati allertati i colleghi del capoluogo che introno alle 9,15 hanno ritrovato l'uomo, mettendo fine così alle ricerche.