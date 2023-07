È morto a Palermo Nino Lo Bello, fu uno dei «padri» dell'antimafia e delle lotte per la pace

È morto a Palermo Nino Lo Bello, fu uno degli esponenti di spicco del movimento antimafia a Palermo e in Sicilia e prima ancora anche uno dei principali sostenitori delle lotte per la pace. Ne dà notizia No mafia Memorial nella sua pagina Facebook.

«Ci ha lasciato Nino Lo Bello, promotore e protagonista del movimento ambientalista, antimafia e pacifista, instancabile organizzatore di iniziative culturali e sociali, alcune svolte con il Centro Impastato e il No mafia Memorial», si legge in un post. «Ricordiamo il suo impegno, il suo entusiasmo, la sua intelligenza, la sua generosa disponibilità, la sua straordinaria competenza, la sua ironia. Ciao Nino, sei stato un grande compagno, un amico affettuoso e una bellissima persona; te ne sei andato troppo presto e Iasci un vuoto che sarà difficile colmare», conclude No mafia Memorial.

I funerali si terranno venerdì 14 luglio alle 10 presso la chiesa di San Francesco Saverio all'Albergheria.