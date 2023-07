Dal Cep allo Zen e allo Sperone: numerosi roghi di rifiuti a Palermo

Diversi incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. La Rap, l’azienda che si occupa della raccolta della spazzatura, sta ripulendo le strade di diversi quartieri periferici, dopo l’ennesimo ritardo nello svuotare i contenitori trasformati in discariche, ma anche la scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere gli incendi appiccati ad alcune cataste di sacchetti. È successo nel quartiere Cep in via Calandrucci, allo Zen in via Rocky Marciano e allo Sperone in via Di Vittorio. Roghi di spazzatura anche nel territorio di Partinico, in provincia del capoluogo siciliano.