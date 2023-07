Palermo, allo Zen ancora cumuli di rifiuti e cassonetti bruciati

Notte di incendi di rifiuti nel quartiere Zen di Palermo. Un rogo dietro l’altro ha finito per tenere tutta la notte impegnati i vigili del fuoco su diversi fronti. A 200 metri di distanza sono state incendiate le discariche disseminate per le strade. Ci sono volute diverse squadre dei vigili del fuoco per far fronte alle richieste d’intervento.

Più seria la situazione in via Rocky Marciano e Senocrate di Agrigento. In queste due arterie per tutta la notte appiccati roghi a cumuli di rifiuti su strada e ai cassonetti. Situazione che accade per via della mancata raccolta della spazzatura da parte della Rap, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo in queste ultime settimane per mancanza di uomini e mezzi.