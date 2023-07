Apre la statale Polizzi-Scillato, il sindaco Librizzi: «Un giorno di festa»

È un giorno di festa per le alte Madonie. La riapertura al traffico veicolare della strada statale 643 Polizzi - Scillato fa ben sperare per il futuro di un territorio dalle grandi potenzialità. «Era notizia attesa - dice il sindaco di Polizzi, Gandolfo Librizzi -. La strada Polizzi-Scillato è ufficialmente aperta». Un lungo travaglio che ha creato non pochi problemi a residenti, pendolari, aziende delle alte madonie e turisti. È stato il primo cittadino di Polizzi a seguire e comunicare i tempi della riapertura dell’importante arteria stradale. L’amministrazione comunale, conscia delle grandi difficoltà ha curato direttamente i rapporti con Anas e ditta esecutrice dei lavori.

Il sindaco martedì aveva annunciato: «Oggi sarà completato l’asfalto. Nel frattempo si stanno definendo le procedure della prova di carico per il collaudo, che, se tutto va bene, dovrebbero svolgersi tra giovedì e venerdì da parte del collaudatore. Se tutto procede senza intoppi e l’esito è positivo, la strada sarà riaperta tra venerdì o sabato di questo fine settimana. Per questo, almeno, si sta lavorando. Il peggio è dietro le spalle».

