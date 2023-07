Incidente a Palermo, auto si ribalta su una fiancata vicino alla stazione centrale: un ferito

Incidente, questa mattina, intorno alle 9 nei pressi della stazione centrale a Palermo. Un'auto, una Jeep bianca, per cause ancora in corso d'accertamento, è finita sul marciapiede, avrebbe sbattuto contro un palo, ribaltandosi sulla fiancata destra.

Una persona è rimasta ferita lievemente. Sono stati allertati i soccorsi e, sul posto, è giunta un'ambulanza del 118 e la polizia municipale. I sanitari hanno soccorso il ferito, mentre i vigili urbani hanno transennato la zona e proceduto ai rilievi del caso. L'automobile ha subito danni sia alla parte anteriore che sulla fiancata di destra.

Nella zona si sono formati incolonnamenti di auto e la polizia municipale ha provveduto a gestire il traffico in attesa della conclusione dei rilievi e dell'intervento della ditta che si occupa della rimozione del mezzo incidentato e della pulizia e messa in sicurezza del manto stradale.