Scontro tra auto e camion a Geraci Siculo, muore a 55 anni

Un terribile scontro tra un'auto e un camion ha provocato la morte di un uomo di 55 anni di Geraci Siculo. La vittima è Matteo Zangara.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio (5 luglio) all’altezza di Portella dei Bifolchi, a due passi dal bivio Quacinara della Statale 286 che porta al borgo madonita. L'uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere. Sotto choc l’autista del camion, che non ha riportato ferite.

Tra i messaggi di cordoglio su Facebook anche quello della parrocchia di Geraci Siculo: «L'intera comunità di Geraci e delle Madonie si unisce all'immenso dolore della moglie e della figlia e di tutti i suoi familiari e assicura l'umile ricordo nella preghiera per ognuno». In tanti lo ricordano come un uomo di grande cuore e un gran lavoratore.