Palermo, sequestrati beni per oltre un milione di euro al boss Di Giovanni

Beni per un milione di euro sono stati sequestrati dal carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo a Tommaso Di Giovanni, già raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel marzo del 2019 nell’ambito dell’operazione «Atena», con l’accusa di avere diretto, insieme ai fratelli, il mandamento mafioso di Porta Nuova.

E’ stato condannato in via definitiva a 15 anni e sei mesi di reclusione. In passato era stato tratto in arresto nelle operazioni «Perseo» e «Pedro».

Il provvedimento riguarda due imprese con sede in Palermo, con attività commercio di carni, un fabbricato composto da 10 vani su tre elevazioni, due appartamenti e due locali per uso commerciale.