Palermo, scarcerato il presunto boss di Porta Nuova Giuseppe Di Giovanni

Il giudice per le indagini preliminari Filippo Serio ha preso atto della scadenza dei termini di custodia cautelare e ha ordinato la liberazione di Giuseppe Di Giovanni, ritenuto il boss mafioso di Porta Nuova a Palermo, al quale è stato imposto il divieto di espatrio e l’obbligo di vivere in un comune che non sia in Sicilia, Calabria e Campania. Di Giovanni non può allontanarsi da casa dalle 17 alle 8 e dovrà presentarsi tutti i giorni nella caserma dei carabinieri dove deciderà di risiedere.

Era stato il gup Cristina Lo Bue ad accogliere le eccezioni di nullità sollevate dagli avvocati Rosanna Vella e Giovanni Castronovo. Di Giovanni assisterà a piede libero al processo. Suo fratello Tommaso, proprio oggi, ha subito un sequestro di beni per un milione di euro. In passato era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel marzo del 2019 nell’ambito dell’operazione «Atena», con l’accusa di avere diretto, insieme ai fratelli, il mandamento mafioso di Porta Nuova.