Bagheria, un tir fa cadere calcinacci nel sottopasso ferroviario di via Bagnera: traffico limitato e disagi

Un mezzo pesante di grossa stazza ieri pomeriggio ha creato alcuni danno al ponte di proprietà delle ferrovie dello stato presso viale Giuseppe Bagnera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i vigili urbani.

A seguito di tali interventi si predisporrà conseguente ordinanza al fine di far passare solo i mezzi non superiori a 4 metri di altezza.

Il sopralluogo è stato effettuato anche dai tecnici di RFI, delle ferrovie.

I tecnici hanno dichiarato che il traffico veicolare ordinario può essere ripristinato e che già nell’immediato, per inibire il passaggio dei mezzi pesanti con altezza superiore ai 4 metri, nelle more dell'apposita ordinanza sindacale, la polizia municipale sta apponendo appositi cartelli, su entrambi i lati della carreggiata interessata dal sottopasso al fine di inibire il passaggio a tali mezzi pesanti