Palermo, auto contro camion in viale Regione Siciliana: una donna ferita

Ancora un incidente in viale Regione Siciliana, a Palermo. Un'auto, una Panda, con alla guida una donna, si è scontrata violentemente con un camion, all'altezza di villa Parco dei Principi.

L'impatto è stato molto forte e la donna a bordo dell'utilitaria è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. Non si conosce la dinamica dell'incidente. In viale Regione è arrivato il personale della polizia municipale e dell'infortunistica per regolare il traffico, rallentato in tutta la zona.