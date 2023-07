Palazzine a rischio crollo a Misilmeri, partono le verifiche

Si saprà domani (martedì 4 luglio) quanto dovranno restare fuori dalle proprie abitazioni le trenta famiglie evacuate dalle palazzine pericolanti in viale Europa a Misilmeri.

Domani i vigili del fuoco consentiranno l’ingresso di un tecnico che dovrà valutare il tipo di intervento di manutenzione e stabilire dopo una perizia quanto ci vorrà per eseguire le opere di consolidamento dei pilastri pericolanti.

I pompieri del comando provinciale in questi giorni hanno proseguito nella sorveglianza e nell’assistenza alla popolazione per il recupero dei beni di prima necessità. Oggi è stata organizzata una riunione del centro operativo comunale per stabilire il da farsi.