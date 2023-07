Incidente a Palermo, schianto tra due auto in via Mariano Stabile: tre feriti

Incidente a Palermo all'incrocio tra via Mariano Stabile e via Villaermosa. Due le auto coinvolte, una Toyota e una Skoda, con tre persone rimaste ferite: nessuno di loro è in gravi condizioni e sono stati soccorsi dal personale del 118. L

'incidente è avvenuto intorno alle 4 di questa notte, per cause ancora da accertare. Disagi per tutta la mattina, soprattutto per quanto riguarda la circolazione degli autobus, che sono stati costretti ad un percorso alternativo, con relativi ritardi per tutta l'utenza. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale.