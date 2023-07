Trasportava rifiuti illeciti a Carini, sequestrato il mezzo ad un 63enne

Scatta una denuncia a Carini per trasporto illecito di rifiuti. Un uomo di 63 anni è stato pizzicato mentre trasportava circa 2 metri cubi di materiale ferroso e apparecchiature ferrose obsolete, ovviamente non avendo nessuna autorizzazione per farlo. Per l'uomo, oltre alla denuncia, è scattata il sequestro del mezzo, un Ape Piaggio, a bordo del quale i rifiuti si trovavano. Il blitz della polizia municipale è scattato in via Archimede, nella zona industriale di Carini, di fronte al Ccr.