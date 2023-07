Cavallo di razza sparisce dalla scuderia a Palermo, ritrovato il giorno dopo dalla polizia

La polizia ha ritrovato a Palermo un cavallo di nome Clint del valore di 50.000 euro, razza Sauro, appartenente alla Horsing club di via Faraone. Clint è il cavallo più forte di questa scuderia ed è stato ritrovato, setacciando tutto il quartiere Zen, in via Cesare Brandi, in un’area verde, libera.

Il cavallo si era allontanato ieri e la segnalazione giunta alla sala operativa, parlava di un cavallo scortato all’interno del quartiere Zen da alcuni motorini.

L’attività è stata svolta dalle volanti San Lorenzo e Mondello e si inserisce in un’attività di contrasto alle corse clandestine. Il cavallo sta bene ed è stato restituito al legittimo proprietario.