Palermo, ruba in un negozio di Brancaccio: il commerciante lo blocca e si ferisce a un braccio

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 49enne per tentata rapina impropria. L’uomo era entrato in un negozio nel quartiere Brancaccio. Avrebbe tentato di rubare diversi prodotti per un valore commerciale di poco più di 150 euro. Il titolare è riuscito a bloccarlo ed è rimasto ferito nella colluttazione. Nel tentativo di scappare, il 49enne avrebbe provato ad oltrepassare la cassa con la forza. Il commerciante ha chiamato i carabinieri. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato in ospedale la vittima. Nella colluttazione con il rapinatore ha riportato delle ferite sul braccio giudicate guaribili in cinque giorni. La refurtiva è stata restituita al proprietario del negozio. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.