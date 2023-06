Palermo, litigano per un cane rubato poi spunta il coltello da sub: un uomo grave in ospedale

Un 46enne che, utilizzando un coltello da sub, avrebbe ferito al petto e alle spalle un 49enne nel rione Borgo Vecchio è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Pare il ferimento sia avvenuto al culmine di una lite scaturita dal furto di un cane.

Sono quattro i colpi andati a segno. Il ferito è stato portato in ospedale a Villa Sofia dove è ricoverato con la prognosi riservata. L’aggressore è stato bloccato dagli agenti poco distante dal luogo della rissa.

Secondo una prima ricostruzione i due prima si sarebbero affrontati a colpi di spranghe e zappe. Poi i due si sono allontanati, ma poco dopo la lite sarebbe ripresa. La polizia avrebbe sequestrato un coltello sporco di sangue. L’arrestato è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.